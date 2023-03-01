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НовостиПолитика1 марта 2023 0:26

Кадыров сообщил о взятии укрепточек «натовских бандитов» в районе Кременной

Глава Чечни рассказал об отношении российских военнослужащих к украинским военнопленным
Мария ПАВЛОВА
Кадыров рассказал об уничтожении нескольких укрепточек ВСУ.

Кадыров рассказал об уничтожении нескольких укрепточек ВСУ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько укрепленных точек ВСУ были ликвидированы в районе города Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, в наступательных действиях участвовал спецназ «АХМАТ» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ.

«Обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов», - написал Кадыров в Telegram, добавив, что девять бойцов нацгвардии Украины ликвидированы и один сдался в плен.

Глава Чечни подчеркнул, что украинские пленные получают питание и необходимую медпомощь.

Тем временем украинские пленные честно рассказали, почему перешли на сторону России в батальон Богдана Хмельницкого.

Ранее командир ВСУ пожаловался на тяжелую ситуацию в Артемовске. Военный утверждает, что украинским войскам не хватает вооружений.

В Минобороны России рассказали, что ВСУ потеряли на Донецком направлении около 350 бойцов за сутки. Также были уничтожены пять единиц боевой техники и четыре автомобиля.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 марта 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.