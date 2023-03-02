Премьер Молдавии заявил о независимости страны от российских энергоносителей

Глава правительства признал, что в связи с ростом цен экономика страны пережила «энергетический шок» Фото: REUTERS

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что страна больше не зависит от поставок энергоносителей из России.

«Мы можем выжить, можем продолжать жить спокойно без газа или электричества из России», - сказал глава правительства в эфире телеканала TVR, признав при этом, что в связи с ростом цен экономика Молдавии пережила «энергетический шок».

Речан отметил, что отсутствие российских энергоносителей приведет к увеличению цен, при этом выразив уверенность в том, что Молдавии справится с этим. Премьер указал на необходимость найти возможности компенсировать нехватку газа, а также электричества на период адаптации бизнеса.

По его словам, несмотря на то что экономика страна пережила энергетический шок, она больше не зависит от энергоносителей из России.

Напомним, власти Молдавии говорили о том, что страна больше не зависит от поставок российского газа в конце прошлого года, когда получили первую партию дров на зиму, закупленную у Румынии.