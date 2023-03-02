Приложения «Тинькофф банка» и ряда других российских банков не доступны для скачивания в AppStore

Приложения ряда российских банков больше не доступны для скачивания в AppStore Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мобильные приложения попавших накануне под санкционные ограничения банков «Уралсиб», «Зенит», а также «Левобережный», «Приморье» и некоторых других перестали быть доступны для скачивания в AppStore. При попытке загрузки приложения система выдает ошибку.

Ранее AppStore закрыл доступ к скачиванию мобильного приложения банка «Тинькофф» и «МТС банка». На данный момент эти приложения доступны для скачивания в магазине Google Play.

Напомним, накануне США, Великобритания и Европейский союз обновили свой санкционный список, введя ограничительные меры в отношении российских кредитных организаций. В «черный список» попали банки Уралсиб, Зенит, Левобережный, Приморье, Санкт-Петербург, Металлинвестбанк, Ланта-банк, МТС-банк, Московский кредитный банк, СДМ-банк, а также Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

Как писал сайт KP.RU, попавшие под санкции США российские банки рекомендовали клиентам снять деньги с карт UnionPay, предупреждая, что средства могут быть заблокированы.