Захарова заявила, что посол ФРГ уходит от ответа о виновных в подрыве "Северных потоков"

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Германии в России Андреас фон Гайр уходит от ответа на публичные вопросы об ответственных за подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

По ее словам, немецкий дипломат прикрывается расследованием, чтобы избежать неудобного разговора.

Представитель российского внешнеполитического ведомства при этом напомнила, что в ситуации с отравлением блогера Алексея Навального тот же фон Гайр не ожидал результатов расследования, чтобы озвучить свои беспочвенные обвинения в адрес Москвы.

"Как интересно получается: по делу Навального посол фон Гайр имел и доказательства, и обвинения буквально сразу, и за все эти годы так и не передал ни одного субстантивного ответа на вопросы России из Берлина, - написала Захарова в своем телеграм-канале. - А по "Северным потокам" спустя целых полгода – молчок".

Как ранее писал сайт KP.RU, Андреас фон Гайр заявил, что страны Запада не торопятся комментировать подрывы "Северных потоков", поскольку расследование диверсий еще не завершено. Посол назвал подрывы трубопроводов неприемлемыми и угрожающими международной безопасности. Германия озабочена случившимся, добавил он.

Напомним, 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" заложили водолазы США в ходе учений НАТО.

По его словам, Вашингтон объяснил подрывы "Северных потоков" необходимостью заставить Европу продолжать оказывать поддержку НАТО. США следят за тем, чтобы Европа не прекращала поддерживать НАТО и поставлять оружие, что "совершенно точно является прокси-войной против России", уточнил Херш.