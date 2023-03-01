Посол Германии в РФ объяснил «молчание» Запада о взрывах на «Северных потоках» незавершенностью расследования

Посол Германии в РФ объяснил «молчание» Запада о взрывах на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Страны Запада не торопятся комментировать подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», поскольку расследование диверсий еще не завершено, заявил посол Германии в России Андреас фон Гайр.

«Эти расследования еще не завершены. Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России, по крайней мере, я не видел отчета о конкретном результате», – сказал дипломат в беседе с РБК.

Посол назвал подрывы трубопроводов неприемлемыми и угрожающими международной безопасности. Германия озабочена случившимся, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом 2022 года.

Напомним, на прошлой неделе Россия предоставила проект резолюции Совета безопасности ООН по расследованию взрывов на трубопроводах «Северного потока». Ее должны были рассмотреть на заседании СБ организации во вторник, 21 февраля, однако оно было перенесено на неопределенную дату.