В Киеве рассказали о планах отступления из Артемовска

ВСУ придётся покинуть Артёмовск Фото: REUTERS

Ситуация в Артемовске для Украины критическая, все доступные пути снабжения находятся под огневым контролем и фактически перерезаны, рано или поздно ВСУ придётся покинуть Артёмовск. Так считает член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

По словам Рахманина, отстаивать город любой ценой при окружении с двух сторон не имеет смысла. По его мнению, текущие бои ведутся, в том числе для подготовки отступления украинских военных.

Сайт KP.RU ранее приводил слова командира одного из украинских подразделений о чудовищных потерях при отстаивании Артемовска. По словам бойца ВСУ, за день боев Киев теряет до двух рот солдат.

Ранее были сообщения о проблемах с обеспечением бойцов ВСУ в Артемовске. 28 февраля 2023 года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска взяли под огневой контроль все дороги в Артемовск.