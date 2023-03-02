Дерипаска считает, что России нужно помнить о своем азиатском происхождении в грядущие 25 лет

Олег Дерипаска. Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

России следует помнить о своем азиатском происхождении в грядущие 25 лет. Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме в четверг, 2 марта 2023 года.

"Мы были, или мы думали, что мы европейская страна, сейчас, на следующие 25 лет, мы будем больше задумываться о своем азиатском прошлом", - уверен Дерипаска.

Предприниматель уверен, что такой подход будет способствовать развитию экономики страны. Предприниматель в частности, отметил, что такие страны, как Азербайджан, Иран и Индия являются выходом на развивающийся рынок с двухмиллиардным населением.

Как ранее писал сайт KP.RU, в докладе Российского совета по международным делам (РСМД) говорится, что Россия может переориентировать экспорт продукции в дружественные страны на сумму порядка 37 млрд долларов. При этом почти половину этих поставок способен принять Китай.

Напомним, внешний государственный долг России по итогам 2022 года составил 4,039 трлн рублей, что ниже прошлогодних показателей. Снижение зафиксировано впервые за три года. Так, в 2020 году внешняя задолженность государства составляла 4,189 трлн рублей, в 2021-м – 4,435 трлн рублей.