В Белоруссии задержали администраторов ЧВК «Редан» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сотрудники правоохранительных органов Республики Беларусь задержали администраторов сообщества неформальной молодежной группировки «Редан». Милиция действовала на опережение и пресекла несанкционированную акцию возле торговых центров Минска. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.

Министр внутренних дел республики Иван Кубраков рассказал, что ЧВК «Редан» активизировалось в стране 22 февраля. Сначала группа молодежи особо себя не проявляла, но после того, как в Гомеле они пересекли черту, правоохранители начали действовать. В первую очередь задержали администраторов сообщества. Министр отметил, что милиция работает на опережение, привлекая к профилактике педагогов.

Так, милиция предотвратила сходку в Минске у торговых центров, которую планировали провести 1 марта.

По факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок СК Белоруссии возбудил уголовное дело. Напомним, что 28 февраля в Гомеле произошла стычка представителей различных субкультур, среди которых были «Редан» и околофутбольщики. Всего в беспорядках участвовали порядка 200 человек. 1 марта были задержаны свыше 50 представителей анимешного сообщества. Их передали родителям.