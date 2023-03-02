Дерипаска считает, что России нужно делать ставку на частный бизнес и дружественные рынки

Олег Дерипаска
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Чтобы поддержать экономику в условиях западных санкций России в следующие 25 лет следует делать ставку на частный бизнес и дружественные рынки. Такое мнение выразил бизнесмен Олег Дерипаска в ходе Красноярского экономического форума.
"Предприниматель - это единственный субъект, который выведет нашу страну в эти 25 лет, как Моисей", - подчеркнул Дерипаска.
Предприниматель также отметил, что на рынки дружественных стран приходится 30 трлн долларов глобального валового внутреннего продукта (ВВП) и 4,5 млрд человек населения.
По его словам, нельзя обойтись и без привлечения иностранных инвесторов. Для этого следует создать условия, которые обеспечат привлекательность российского рынка.
Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же мероприятия Олег Дерипаска заявил, что России следует помнить о своем азиатском происхождении в грядущие 25 лет. Предприниматель уверен, что такой подход будет способствовать развитию экономики страны.
Бизнесмен в частности, отметил, что такие страны, как Азербайджан, Иран и Индия являются выходом на развивающийся рынок с двухмиллиардным населением.
Напомним, Олег Дерипаска в качестве одной из мер укрепления экономики страны в условиях санкций предложил сокращение числа чиновников и силовиков. По оценке предпринимателя, это позволит привлечь новые кадры и снизить нагрузку на экономику государства.