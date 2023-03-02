Дерипаска считает, что России нужно делать ставку на частный бизнес и дружественные рынки

Олег Дерипаска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы поддержать экономику в условиях западных санкций России в следующие 25 лет следует делать ставку на частный бизнес и дружественные рынки. Такое мнение выразил бизнесмен Олег Дерипаска в ходе Красноярского экономического форума.

"Предприниматель - это единственный субъект, который выведет нашу страну в эти 25 лет, как Моисей", - подчеркнул Дерипаска.

Предприниматель также отметил, что на рынки дружественных стран приходится 30 трлн долларов глобального валового внутреннего продукта (ВВП) и 4,5 млрд человек населения.

По его словам, нельзя обойтись и без привлечения иностранных инвесторов. Для этого следует создать условия, которые обеспечат привлекательность российского рынка.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же мероприятия Олег Дерипаска заявил, что России следует помнить о своем азиатском происхождении в грядущие 25 лет. Предприниматель уверен, что такой подход будет способствовать развитию экономики страны.

Бизнесмен в частности, отметил, что такие страны, как Азербайджан, Иран и Индия являются выходом на развивающийся рынок с двухмиллиардным населением.

Напомним, Олег Дерипаска в качестве одной из мер укрепления экономики страны в условиях санкций предложил сокращение числа чиновников и силовиков. По оценке предпринимателя, это позволит привлечь новые кадры и снизить нагрузку на экономику государства.