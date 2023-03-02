Владимир Путин: Мы дожмем всех нацистов и их хозяев Фото: REUTERS

Владимир Путин во время телемоста с центром знаний в Пятигорске «Машук» отметил, что те же люди, которые совершили теракт в Брянской области, пытаются лишить Россию исторической памяти, истории, традиций и языка.

Президент процитировал русского педагога Константина Ушинского, который называл «невыносимым насилием» и преступлением попытки отнять у народа его язык.

— Настоящее преступление совершают неонацисты и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти хозяева не вспомнят. Никто даже не обратит на это внимание. Но вновь повторю. Ничего у них не получится. Мы их дожмем! — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что президент России назвал терактом обстрел гражданской машины в Брянской области.

Сейчас Владимир Путин в формате телемоста участвует в церемонии награждения педагогов, воспитавших Героев РФ. Из-за событий в Брянской области очный визит президента в СКФО, анонсированный ранее Кремлем, отменен.