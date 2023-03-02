Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в Брянской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин во время телемоста с Пятигорском назвал атаку украинских боевиков в Брянской области терактом. Он подчеркнул, что диверсантам было известно, что их цель — гражданские люди. Также они не могли не заметить детей в машине.

— Совершили очередной террористический акт сегодня, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети — и открыли огонь... Вот именно такие люди и ставили и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, своих традиций и языка, — сказал Владимир Путин.

Напомним, 2 марта украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области. Погиб один человек, водитель легковушки. Также ребенок-пассажир получил ранения, его госпитализировали.

Из-за событий в Брянской области Владимир Путин отменил поездку в СКФО, которая должна была состояться 2 марта. Запланированное вручение наград педагогам решено было провести в формате телемоста.

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