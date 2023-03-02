Шольц считает, что мира на Украине без поставок оружия достичь не получится

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил от лица немецкого правительства на тему поставок вооружений Украине. В своей речи он коснулся темы масштабных протестов в Берлине, в ходе которых немцы потребовали от властей прекратить разжигать украинский конфликт, отправляя оружие киевскому режиму.

Шольц не согласился с данной позицией. Канцлер ФРГ утверждает, что Берлин якобы стремится к достижению мира на Украине, которое без поставок Киеву, по его оценке, невозможно.

"Невозможно способствовать миру тем, когда тут в Берлине кричат "никогда больше войны" и в то же время требуют, чтобы были прекращены все поставки оружия на Украину", - подчеркнул Шольц.

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву могут создать условия для мирного урегулирования украинского кризиса в будущем.

По его словам, для мирного решения украинского конфликта путем переговоров при сохранении Украины как "суверенного и независимого" государства нужно оказать Киеву "военную помощь".

Напомним, Папа Римский Франциск составил собственный план по мирному урегулированию украинского конфликта, который совпадает как минимум по одному пункту с недавно опубликованным планом Китая.

По мнению действующего Папы Римского, для того чтобы украинский конфликт пришёл к мирному урегулированию, прежде всего необходимо перестать накачивать Киев западным вооружением - поставки оружия не смогут решить проблему мирным путем.

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