Сайт KP.RU приводит главное из заявлений главы государства
Фото: REUTERS
Президент России Владимир Путин выступил с важным заявлением после атаки украинских диверсантов в Брянской области 2 марта 2023 года. Сайт KP.RU приводит главное из заявлений главы государства.
- Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. .
- Они Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. Открыли огонь по ним.
- Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить на своей истории, лишить на своих традиций, языка.
- Это преступление совершают неонацисты и их хозяева. Уверен, что о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят. Ничего у них не получится — мы их дожмем!
Как сообщал сайт KP.RU утром 2 марта 2023 года на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В одном из сел украинские боевики обстреляли автомобиль, в результате чего один местный житель погиб, десятилетний ребенок получил ранения. В селе Сушаны в Климовском районе жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с украинского беспилотного летательного аппарата.
ФСБ России сообщила, что в Брянской области совместно с силами Минобороны проводится операция против вооруженных украинских националистов. которые нарушили границу России.
Чуть позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин оперативно получает доклады о ситуации в регионе.
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