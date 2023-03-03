Глава Минобороны Резников уверен в передаче Киеву западных истребителей

Министр обороны страны Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина рано или поздно получит от стран Запада боевые самолеты, считает министр обороны страны Алексей Резников.

«Я думаю, что будет снова некая коалиция. Мы получим какой-то основной самолет и другие типы», – сказал глава Минобороны Украины в интервью газете Bild.

Как полагает Резников, Украина может получить два-три типа истребителей в зависимости от того, какой будет самым подходящим для Вооруженных сил.

Комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин не будет поставлять Киеву истребители, министр напомнил о первоначальном отказе ФРГ передавать Украине танки, которые впоследствии прибыли в распоряжение ВСУ. По его мнению, немецкие Leopard стали главным приобретением украинских войск среди танков.

Напомним, ранее министр обороны Украины признался, что просил у Деда Мороза истребители.

Между тем в Белом доме исключили поставки истребителей F-16 Украине в ближайшее время.