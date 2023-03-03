Глава Минобороны Резников уверен в передаче Киеву западных истребителей

Министр обороны страны Алексей Резников
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Украина рано или поздно получит от стран Запада боевые самолеты, считает министр обороны страны Алексей Резников.
«Я думаю, что будет снова некая коалиция. Мы получим какой-то основной самолет и другие типы», – сказал глава Минобороны Украины в интервью газете Bild.
Как полагает Резников, Украина может получить два-три типа истребителей в зависимости от того, какой будет самым подходящим для Вооруженных сил.
Комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин не будет поставлять Киеву истребители, министр напомнил о первоначальном отказе ФРГ передавать Украине танки, которые впоследствии прибыли в распоряжение ВСУ. По его мнению, немецкие Leopard стали главным приобретением украинских войск среди танков.
Напомним, ранее министр обороны Украины признался, что просил у Деда Мороза истребители.
Между тем в Белом доме исключили поставки истребителей F-16 Украине в ближайшее время.