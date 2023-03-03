Пригожин сообщил о практически полном окружении Артемовска Фото: Александр КОЦ

Российский бизнесмен Евгений Пригожин в видеообращении в пятницу, 3 марта, заявил о практически полном окружении города Артемовск в Донецкой народной республики (ДНР).

«Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут, осталась одна дорога», - заявил он в видео, которое было опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы

Пригожин также призвал президента Украины Владимира Зеленского дать старикам и детям без препятствий покинуть Артемовск.

Напомним, сегодня, 3 марта, появилось сообщение о том, что командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» с позывным «Мадьяр» сообщил о получении приказа немедленно покинуть Артемовск. По его словам, что ситуация для украинских войск в городе критическая.

Ранее Зеленский сказал о том, что украинские войска не намерены защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата.