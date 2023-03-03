Советник Пушилина Гагин допустил, что Киев выведет из Артемовска только регулярные войска

В ДНР допустили, что Украина выведет из Артемовска только регулярные войска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины планируют вывести войска из Артемовска, однако, вероятнее всего, коснется только регулярных соединений, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

«Есть сообщения, что противник собирается выводить некоторые воинские части, но скорее всего это коснется именно регулярных войск», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению помощника Дениса Пушилина, украинское командование бросит в Артемовске мобилизованных, чтобы российские войска «о них спотыкались». Тем самым Киев рассчитывает замедлить продвижение ВС России.

Как писал сайт KP.RU, ранее командир подразделения Вооруженных сил Украины «Птицы Мадьяра» с позывным «Мадьяр» заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. По его словам, Киеву «важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли.