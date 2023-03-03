Песков: основная часть совещания президента с Совбезом РФ пройдет в закрытом режиме Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что основная часть совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ будет, как и всегда, закрытой. О том, сделают ли вступительную часть открытой, пока неизвестно.

— Иногда президент предпочитает какие-то слова говорить, хотя бы обозначить тему сам, иногда он этого не делает. Но, конечно же, сам Совбез будет проходить, как всегда, в закрытом режиме, — сообщил Песков.

Остальные встречи и совещания в Кремле в течение дня будут носить внутренний характер

Напомним, что совещание президента РФ с Совбезом ожидается в середине дня в пятницу, 3 марта. Оперативные встречи проходят регулярно.

В четверг, 2 марта, в соцсетях появилась информация о планах внеочередного заседания Совбеза, спровоцированного атаками украинских диверсантов в Брянской области. Однако Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.