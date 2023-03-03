Владимир Путин проведет совещание Совета Безопасности России 3 марта 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 3 марта, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У президента в графике стоит проведение Совбеза – оперативного совещания с постоянными членами», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, российский лидер регулярно проводит совещания с членами Совбеза страны, причем проходят они как правило по пятницам. Но на этой неделе к заседанию будет приковано особое внимание в связи с нападением украинских диверсантов на Брянскую область, в результате которого погибли мирные жители.

Накануне Путин назвал инцидент с вылазкой диверсантов в Брянскую область терактом, заявив о полной осознанности действий националистов, когда они обстреливали автомобиль с детьми. Те люди, которые совершили теракт в Брянской области, пытаются лишить Россию исторической памяти, истории, традиций и языка, сказал политик.

Как писал сайт KP.RU, 2 марта группировка украинских боевиков совершила нападение на Климовский район Брянской области. Они обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего погиб один местный житель и пострадал ребенок. Позже стало известно еще об одном погибшем жителе.