МИД России связал планы Киева по захвату Крыма с выборами в США Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Украины по-прежнему вынашивают планы по захвату Крыма, а США рассчитывают заработать на этом политические бонусы перед президентскими выборами 2024 года, считают в Министерстве иностранных дел России.

«Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан. Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в российском Крыму «легитимными целями» для Украины. Похоже, в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на «крымской кампании» к предстоящим выборам», – говорится на сайте ведомства.

Как полагают в МИД РФ, рано или поздно Киев поставит перед гражданами России и Белоруссии встанет вопрос: воевать за Украину или быть депортированными. В ведомстве заявили, что Россия готова принять всех жертв киевского режима.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма.

Напомним, замглавы Госдепа США назвала военные объекты в Крыму «законными целями» для Украины.