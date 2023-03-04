Снайперы ВСУ прицельно стреляют по мирным жителям Артемовска

Снайперы ВСУ убили мирного жителя Артемовска Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Эвакуированный из Артемовска Юрий Марченко рассказал об отстреле мирных граждан снайперами ВСУ. Марченко из-за действий украинских снайперов потерял жену в конце февраля 2023 года. Об этой истории житель Артемовска рассказал РИА Новости после эвакуации на подконтрольные России безопасные территории.

По его словам, стреляла пара женщин-снайперов в форме вооруженных сил Украины, одну из них он видел сам.

"Две бабы, снайперши - их соседка видела. И я одну видел: небольшая такая, пухленькая, в военной форме с винтовкой, с расстояния где-то до 100 метров с чердака с соседнего дома (стреляла - ред.)", — сказал Марченко, вытирая слезы.

Напомним, в пятницу 3 марта Евгений Пригожин сообщал об оперативном окружении Артемовска, и призывал президента Зеленского дать старикам и детям без препятствий покинуть Артемовск. О ситуации в Артемовском военный корреспондент Александр Коц писал в этой статье.