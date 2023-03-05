Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел сильный взрыв

В Запорожье прогремел взрыв. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Мощный взрыв прогремел в городе Запорожье, который находится под контролем официального Киева, в субботу 4 марта. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, звук взрыва воспринимался как «громкий, объемный».

«В Запорожье громко! Около 23:17 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объёмный взрыв», - написал Владимир Рогов в Telegram-канале, добавив, что позднее будут сообщены подробности.

Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.

Также сообщалось, что воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины. Речь идет о Полтавской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, а также Сумской и Одесской областях.

Тем временем эвакуированный из Артемовска Юрий Марченко рассказал об отстреле мирных граждан снайперами ВСУ. Марченко из-за действий украинских снайперов потерял жену в конце февраля 2023 года. По его словам, стреляла пара женщин-снайперов в форме вооруженных сил Украины, одну из них он видел сам.