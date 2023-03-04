Украинские СМИ заявили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье Фото: REUTERS

Взрывы были прогремели в субботу, 4 марта, в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщают украинские СМИ.

«В Запорожье прозвучали два взрыва», - сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в восьми украинских областях была объявлена воздушная тревога. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, а также Сумской и Одесской областях.

Напомним, в начале недели, 27 февраля, появились сообщения о том, что взрывы были слышны в Очакове Николаевской области Украины. На следующий день, 28 февраля, взрывы прозвучали в городе Кременчуг Полтавской области Украины.

Как писал сайт KP.RU, в январе 2023 года первый замглавы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова объявила, что общая сумма ущерба гражданской, а также критически важной инфраструктуре страны превышает 127 млрд долларов.