Россия готовит проект соглашений о безвизе с 11 странами

Правительство России готовит международные соглашения, которые расширят для россиян список безвизовых стран. Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия готовит соглашения о безвизовых поездках с правительствами одиннадцати стран. Об этом в воскресенье 5 марта сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Российской Федерации Евгения Иванова.

«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств», - сказал собеседник агентству.

По словам Иванова, речь идет об Омане, Бахрейне, Багамах, Саудовской Аравии, Барбадосе, Замбии, Гаити, Малайзии, Кувейте, Мексике, Тринидаде и Тобаго.

Дипломат уточнил, что соглашения находятся на различных стадиях проработки и заявил, что МИД проинформирует общественность, когда договоренности будут достигнуты.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что власти России намерены ввести безвизовый режим с 11 странами, а еще с шестью, включая Индию и Индонезию – облегчить порядок оформления виз.

Тем временем правительство России приостановило соглашение с Венгрией о безвизовых поездках для дипломатов. Это решение будет действовать до устранения нарушений со стороны Будапешта.

О том, какие страны россияне могут посетить без визы в 2023 году, рассказываем здесь на KP.RU.