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НовостиПолитика4 марта 2023 21:49

Россия готовит проект соглашений о безвизе с 11 странами

Договора находятся на различных стадиях проработки
Мария ПАВЛОВА
Правительство России готовит международные соглашения, которые расширят для россиян список безвизовых стран.

Правительство России готовит международные соглашения, которые расширят для россиян список безвизовых стран.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия готовит соглашения о безвизовых поездках с правительствами одиннадцати стран. Об этом в воскресенье 5 марта сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Российской Федерации Евгения Иванова.

«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств», - сказал собеседник агентству.

По словам Иванова, речь идет об Омане, Бахрейне, Багамах, Саудовской Аравии, Барбадосе, Замбии, Гаити, Малайзии, Кувейте, Мексике, Тринидаде и Тобаго.

Дипломат уточнил, что соглашения находятся на различных стадиях проработки и заявил, что МИД проинформирует общественность, когда договоренности будут достигнуты.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что власти России намерены ввести безвизовый режим с 11 странами, а еще с шестью, включая Индию и Индонезию – облегчить порядок оформления виз.

Тем временем правительство России приостановило соглашение с Венгрией о безвизовых поездках для дипломатов. Это решение будет действовать до устранения нарушений со стороны Будапешта.

О том, какие страны россияне могут посетить без визы в 2023 году, рассказываем здесь на KP.RU.