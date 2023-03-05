Экс-советник Пентагона допустил бегство Зеленского на Запад после поражения Украины

В США допустили бегство Зеленского на Запад после поражения в конфликте. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский попытается скрыться на Западе после поражения Украины в конфликте. Такое развитие события допустил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Эксперт напомнил о банковских счетах и недвижимости на Западе, принадлежащих Зеленскому и его окружению.

«Я уверен, что, когда конфликт закончится, он сбежит туда задолго до того, как до него доберутся. Он вполне может осесть в США», - сказал Макгрегор в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру. Интервью опубликовано на YouTube-канале Гарднера, оно доступно здесь.

Ранее американский разведчик Риттер допустил, что Зеленский потерпит крах и повторит судьбу Гитлера.

Тем временем британцы предсказали Украине поражение после слов Зеленского о сложностях в Артемовске.

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