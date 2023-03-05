СМИ: город Днепр на востоке Украины частично обесточен

Украинские СМИ сообщают, что город Днепр на востоке страны частично обесточен. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Перебои с электричеством возникли вечером в субботу 4 марта в городе Днепр на востоке Украины. Об этом сообщили украинские СМИ.

Сообщается, что обесточены оказались несколько центральных и южных районов города. По предварительным данным, подача электричества была прекращена из-за технических проблем на узловой станции, ликвидировать проблему предполагается в течение четырех-восьми часов.

Тем временем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мощный взрыв прогремел в городе Запорожье, который находится под контролем официального Киева, в субботу 4 марта.

Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.

Также сообщалось, что воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины. Речь идет о Полтавской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, а также Сумской и Одесской областях.

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