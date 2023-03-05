В США сошел с рельсов еще один поезд компании Norfolk Southern

В США в Огайон сошел с рельсов поезд, местным жителям запретили приближаться к месту аварии. Фото: REUTERS

В США сошел с рельсов еще один поезд. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на сообщения экстренных служб округа Кларк штата Огайо и представителей компании Norfolk Southern, которой принадлежит состав.

Сообщается, что при опрокинулось около 20 вагонов, на место направились сотрудники компании, чтобы начать работы по очистке. Местных жителей просят не приближаться к месту аварии, а тем, кто находится в радиусе около 300 метров от места инцидента, экстренные службы советуют находиться в укрытиях.

Напомним, 3 февраля недалеко от города Ист-Палестайн, расположенного в Огайо, сошел с рельсов поезд, перевозивший химикаты. Более двух десятков цистерн загорелись. Но прибывшие пожарные даже не пытались их тушить: слишком токсичен был черный дым, грибом поднявшийся над городом. Компания-перевозчик уведомила власти о том, что «из некоторых цистерн вытекли винилхлорид, этилгексилакритал, бутилакрилат и другие химические вещества», крайне опасные для здоровья человека, но лишь спустя сутки людям было предложено эвакуироваться. Подробности здесь на KP.RU.

Позднее в США сошел с путей и перевернулся поезд, в котором перевозили опасное вещество – пропан. Инцидент произошел в районе Брэдентон округа Манати, штат Флорида. Речь идет о 135 тысячах литров пропана, который перевозили в двух цистернах.