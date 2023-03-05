Американский журналист Наполитано назвал глупостью и абсурдом идею Запада лишить Россию Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Идея Запада о том, что Крым должен быть «освобожден» от России глупа и абсурдна, высказался американский журналист, ведущий Youtube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано.

— Это все равно, что Техас освободить от американцев и передать Мексике, — сравнил журналист.

Наполитано назвал обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля одним из самых рациональных выступлений за последнее время. Журналист пояснил, что президенту России, как и всем остальным, очевидно, что за конфликтом на Украине стоит Запад.

Журналист объяснил, что речь идет о том, что предпосылкой к развитию кризиса стало расширение блока НАТО вопреки обещанию США не идти на этот шаг. Такое мнение высказывают многие эксперты и политики, в том числе и экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Своими действиями Запад пересек несколько критических черт в отношениях с Россией, подчеркнул Наполитано.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что дипсвязь Москвы и альянса уже не восстановить.