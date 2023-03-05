Сдавшийся в плен солдат ВСУ рассказал, как обученных в Великобритании военных Киев отправил на фронт почти без оружия

Прошедший обучение в Великобритании украинский военный рассказал, что Киев отправляет солдат в зону боевых действий без достаточного количества вооружений. Фото: REUTERS

Украинских военнослужащих отправляют в места ведения боевых действий без достаточного количества оружия. Об этом рассказал сдавшийся в плен солдат ВСУ Крикливый.

По словам военного, он прошел обучение в Великобритании. После этого его направили в одну из бригад ВСУ, причем военнослужащие не были обеспечены оружием в достаточном количестве.

«Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна «моталыга», и то нам ее подарил другой батальон, потому что наша сгорела», - рассказал Крикливый РИА Новости, имея в виду многоцелевой легкий бронетранспортер-тягач.

Как ВСУ взрывают мосты и бросают на смерть стариков и юнцов под Артемовском, рассказывает военкор KP.RU Александр Коц.

Ранее один из эвакуированных мирных жителей Артемовска рассказал, что тела украинских военных лежат десятками в окрестностях города.

Также сообщалось, что Артемовск практически полностью окружен российскими силами.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 марта 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.