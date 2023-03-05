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НовостиПолитика5 марта 2023 18:53

National Review: Запад готовит сценарий завершения конфликта на Украине с ее разделом на две части

Энтузиазм НАТО в отношении украинского вопроса продолжит снижаться, заявил обозреватель издания
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В США заявили, что Запад готовит сценарий завершения конфликта на Украине с ее разделом

В США заявили, что Запад готовит сценарий завершения конфликта на Украине с ее разделом

Фото: REUTERS

Страны Запада намерены завершить конфликта на Украине мирными переговорами, не исключая при этом раздел республики на две части, считает обозреватель Ноа Ротман.

В статье для National Review журналист заявил, что «энтузиазм Запада в отношении украинского вопроса продолжит снижаться до тех пор, пока правительство Зеленского не поставят перед свершившимся фактом». К тому времени Украина уже будет разделена с одобрения ее союзников, предупредил он.

По мнению Ротмана, Вооруженные силы Украины значительно слабее российских войск и не смогут выйти на границы 1991 года, а операции украинской армии в Донбассе и Крыму слишком дорого обойдутся НАТО с точки зрения поставок техники и боеприпасов. Россия в свою очередь не пожелает уступать территории, поэтому в такой ситуации вполне реально разделение Украины по итогам переговоров, заявил обозреватель.

Напомним, ранее экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава планировала раздел Украины в начале российско военной спецоперации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что определенная часть элит Польши продвигает в правящих кругах планы по экспансии Западной Украины.