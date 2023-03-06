Для российской армии создали маскировку-трансформер

Для российских военнослужащих разрабатывают новые маскировочные комплекты. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Российская армия получит новые маскировочные комплекты. Это маскировка-трансформер, которая предназначена одновременно для Крайнего Севера и для средней полосы. Маскировочный комплект может использоваться с обеих сторон, они функционируют одинаково. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор научно-производственной специальной фирмы «Штурм» Владимир Дробяк.

«Впереди государственные испытания и постановка на снабжение», - сказал Дробяк.

Ранее гендиректор «Кирасы» Кормушин рассказал маскировке-хамелеоне для российских бойцов. Комплект уникальной маскировки позволит бойцу сливаться с местностью и становиться невидимым для тепловизоров. Эффект достигается за счет специальных тканей и особых красителей.

Тем временем четыре российский боевых робота «Маркер» прибыли на Донбасс. Специалисты отрабатывают их применение. Как боевые роботы изменяют тактику защиты Донбасса, читайте здесь на KP.RU.