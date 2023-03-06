В Турции заявили о необходимости инвестиций России для газового хаба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что Анкаре понадобятся инвестиции Москвы на строительство газового хаба в республике.

Как уточнил Эрхан, переговоры по строительству газового хаба были приостановлены после изменения ситуации в Турции на фоне разрушительных землетрясений в начале февраля 2023 года. «Все приоритеты сменились», - приводит его слова передает РИА Новости.

Эрхан заявил, что Анкаре принципиально выгоден хаб, однако средств на его строительство у Турции на сегодняшний день нет. «Если у России есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций», - сказал политик.

Напомним, в октябре 2022 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о создании газового хаба на территории Турции, а конце того же года Москва и Анкара преступили к практической реализации проекта