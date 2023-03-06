Член СБ Турции Эрхан: США и Британия выступили против организации Эрдоганом встречи Путина и Зеленского Фото: REUTERS

США и Великобритания выступают против усилий президента Турции Тайипа Эрдогана по организации переговоров Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан в интервью РИА Новости. Эти страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, считает он.

Эрхан отметил, что только у лидера Турции есть возможность уговорить обе стороны, и Россию и Украину, чтобы мирные переговоры состоялись. Первым шагом по решению конфликта Анкара видит прекращение огня. Однако миротворческие идеи Эрдогана встречают сопротивление США и Великобритании.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в телефонных переговорах с Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским, сообщил обоим, что Анкара готова внести вклад в урегулирование ситуации на Украине и желает скорейшего установления мира.

Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В МИД России уверены, что решение о дипломатической встрече будет приниматься не Зеленским, а в Вашингтоне и Брюсселе.