10 самолетов и 4 корабля КНР зафиксировали в Тайвани Фото: REUTERS

Тайваньское минобороны сообщило в Twitter, что утром 6 марта в прилегающем к острову районе заметили 10 летательных аппаратов и 4 корабля Народно-освободительной армии Китая. В ответ островная армия подняла в воздух патруль, передала радиопредупреждения и развернула зенитные ракетные комплексы

Китайские самолеты и корабли обнаружили в 06:00 по местному времени (01:00 мск). При этом самолет радиолокационной разведки Y-8 и беспилотник большой дальности BZK-005 зашли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

После того, как Тайбэй посетила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, НОАК регулярно направляет свою воздушную морскую технику к Тайваню. Подобные визиты Пекин считает провокацией и вмешательством во внутренние дела страны.

Отметим, что Тайвань объявил о своей обособленности еще в 1949 году, но КНР не признает это и продолжает считать остров своей провинцией. В опубликованном социально-экономическом плане развития страны на 2023 год говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайбэя.