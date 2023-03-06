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НовостиВ мире6 марта 2023 8:00

Глава Минобороны Украины считает, что каждый житель страны должен иметь под кроватью автомат

По словам министра, культура военной профессии должна быть трендом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Министр обороны Украины Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников

Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что культура военной профессии должна стать трендом в стране, а огнестрельное оружие должен иметь каждый украинец.

«Я уверен, культура военной профессии должна стать трендом. Официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения», - заявил глава украинского военного ведомства изданию LIGA, комментируя необходимость введения военной подготовки в стране.

По его словам, в случае, если «враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он десять раз подумает». Резников считает, что каждому молодому человеку с 18 лет необходимо проходить специальные курсы подготовки по тактической медицине, в также стрельбе и инженерной подготовке.

«Дальше он учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком - развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов - давай», - отметил министр, указав на необходимость работы тиров, «чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием», а также поддержав также и идею возобновление работы военных кафедр в университетах.

Напомним, в конце февраля этого года Минобороны Украины решило отправить в зону спецоперации сотрудников военкоматов, а позже допустило мобилизацию еще большего количества людей.

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