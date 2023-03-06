Глава Минобороны Украины считает, что каждый житель страны должен иметь под кроватью автомат

Министр обороны Украины Алексей Резников Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что культура военной профессии должна стать трендом в стране, а огнестрельное оружие должен иметь каждый украинец.

«Я уверен, культура военной профессии должна стать трендом. Официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения», - заявил глава украинского военного ведомства изданию LIGA, комментируя необходимость введения военной подготовки в стране.

По его словам, в случае, если «враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он десять раз подумает». Резников считает, что каждому молодому человеку с 18 лет необходимо проходить специальные курсы подготовки по тактической медицине, в также стрельбе и инженерной подготовке.

«Дальше он учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком - развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов - давай», - отметил министр, указав на необходимость работы тиров, «чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием», а также поддержав также и идею возобновление работы военных кафедр в университетах.

Напомним, в конце февраля этого года Минобороны Украины решило отправить в зону спецоперации сотрудников военкоматов, а позже допустило мобилизацию еще большего количества людей.

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