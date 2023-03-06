Байден вновь споткнулся, поднимаясь по трапу самолета Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден вновь споткнулся. На этот раз все произошло, когда американский лидер поднимался по трапу на борт самолета на авиабазе в штате Алабама.

На видео, которое опубликовал телеканал WSFA, можно увидеть, как глава Белого дома потерял равновесие на середине трапа, выбросив вперед руки для того, чтобы смягчить возможное падение. Тем не менее Байден удержался на ногах.

Напомним, по пути из Польши американский лидер также споткнулся на трапе при посадке в самолет.

Как писал сайт KP.RU, накануне, появились результаты медицинского обследования, в которых говорилось о том, что глава Белого дома здоров и не страдает склерозом, а также болезнью Паркинсона. Однако бывший врач Белого дома Ронни Джексон сказал о том, что президентская администрация «укрывает» правду о состоянии здоровья Байдена.