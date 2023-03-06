Пригожин сообщил о создании ВСУ группировок вокруг Артемовска Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины формируют соединения в населенных пунктах вокруг Артемовска, сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

«ВСУ создала ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67 бригада, вторую группировку в Северске – 81 и 66 бригады, еще одну группировку в Часовом Яре и одну в Константиновке», – приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

Бизнесмен в этой связи призвал наладить работу всех российских подразделений, чтобы полностью заблокировать военнослужащих ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе совещания с президентом страны Владимиром Зеленским выступил за продолжение боевых действий в Артемовске.

Между тем советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, что сейчас в Артемовске остаются около 10 тысяч украинских военнослужащих. Доставка им боеприпасов затруднена, поскольку российские силы контролируют все подъезды к городу.

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