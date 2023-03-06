Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 марта 2023 12:42

Главком ВСУ предложил Зеленскому продолжить боевые действия в Артемовске

За продолжение операциии в городе выступил также командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Главком ВСУ предложил Зеленскому продолжить боевые действия в Артемовске

Главком ВСУ предложил Зеленскому продолжить боевые действия в Артемовске

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе совещания с президентом страны Владимиром Зеленским выступил за продолжение боевых действий в Артемовске.

«Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», – сказано на сайте офиса украинского лидера.

Как писал сайт KP.RU, командир подразделения Вооруженных сил Украины «Птицы Мадьяра» с позывным «Мадьяр» заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. По его словам, Киеву «важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин допустил, что Украина выведет из Артемовска только регулярные войска.