Главком ВСУ предложил Зеленскому продолжить боевые действия в Артемовске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе совещания с президентом страны Владимиром Зеленским выступил за продолжение боевых действий в Артемовске.

«Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», – сказано на сайте офиса украинского лидера.

Как писал сайт KP.RU, командир подразделения Вооруженных сил Украины «Птицы Мадьяра» с позывным «Мадьяр» заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. По его словам, Киеву «важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин допустил, что Украина выведет из Артемовска только регулярные войска.