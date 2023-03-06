Советник Пушилина: в окруженном Артемовске остаются порядка 10 тысяч бойцов ВСУ Фото: REUTERS

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия» рассказал, что сейчас в Артемовске, который находится в оперативном окружении, остаются около 10 тыс. украинских военнослужащих. Доставка им боеприпасов и отправка подмоги затруднены тем, что российские военные контролируют все подъезды к городу.

— Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около десяти тысяч человек, возможно, несколько больше. Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать, сообщил Гагин.

Представитель ДНР не исключил попытки прорвать окружение города для того, чтобы доставить ВСУ боеприпасов. Также Гагин считает, что остающие в Артемовске военные тоже постараются прорваться оттуда.

Советник Пушилина считает, что в районе сформировался «практически новый котел, который можно сравнить с Дебальцевским и другими, в которых ранее «варились» украинские Вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что территория Артемовска практически окружена. Украинские силовики признались, что им отдан приказ оставить населенный пункт. Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ не будут сражаться за Артемовск «до последнего бойца», однако из-за того, что территория стала символической для армии Украины, борьба идет за него ожесточенная.

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