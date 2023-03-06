Глава корпорации Chevron пожаловался на сложности из-за потолка цен на российские нефтепродукты Фото: REUTERS

Потолок цен на нефтепродукты из России, который был введен странами Евросоюза и «Большой семерки», создал сложности для энергетических рынков, считает председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт.

«В нормальных условиях система оптимизируется, однако теперь существует множество сложностей», – заявила глава корпорации на энергетической конференции CERAWeek.

Как уточнил Вирт, сложности возникли в частности из-за ограничений на покупки, продажи и страхование нефтепродуктов. Кроме того, отметил он, изменения коснулись и газового рынка в связи с подрывом трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». По нему в Европу поставлялся большой объем голубого топлива, поэтому изменения будут долгосрочными, предупредил глава Chevron. Вместе с тем Вирт отметил, что Европа ушла от газовой зависимости от России и не будет менять это положение вещей.

Напомним, 5 февраля вступило в силу решение ЕС, группы стран G7 и Австралии по потолкам цен на российские нефтепродукты, которые перевозятся морским путем.

Как писал сайт KP.RU, ранее Россия решила сократить добычу нефти в марте 2023 на 500 тысяч баррелей в сутки.