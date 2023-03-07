Байден рассказал, как хирурги проверяли, есть ли у него мозг

Байден рассказал пожарным, как хирурги проверяли, есть ли у него мозг. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден рассказал, как перенес операцию, целью которой было установить, есть ли у него мозг. Об этом он рассказал на конференции Международной ассоциации пожарных в Вашингтоне в понедельник 6 марта. Стенограмма выступления Байдена на конференции опубликована на официальном сайте Белого дома, она доступна здесь.

По словам Байдена, ему пришлось пережить операцию после двухдневной поездки, в течение которой его преследовали ужасные головные боли.

«Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», - сказал президент США. По словам Байдена, операция длилась 9 часов и спасала ему жизнь.

Ранее сообщалось, что Байден в 1988 году два раза перенес открытую хирургическую коррекцию аневризмы головного мозга, также у него было кровоизлияние в мозг. Врачи отмечают, что у перенесших такие заболевания пациентов впоследствии могут развиться когнитивные нарушения.

Напомним, в марте 2023 года сообщалось, что президенту США Байдену успешно удалили злокачественное образование на коже

Также сообщалось, что супруге американского президента Джилл Байден проведена операция по удалению злокачественных новообразований кожи.

Тем временем жена Байдена отказалась тестировать умственные способности своего мужа. Джилл Байден назвала смехотворным предложение проверять на здравость рассудка всех возрастных кандидатов в президенты.