Российские войска отрезают от снабжения расположенные в Авдеевке части ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Российские войска отрезают части ВСУ, расположенные в Авдеевке (Донецкая Народная Республика) от снабжения. Эту задачу выполняет реактивный дивизион «Корса», пишет РИА Новости.

Сообщается, что «Корса» наносит огневое поражение по местам скопления резервов и бронетехники украинских вооруженных сил.

«Наша основная задача - установить полный огневой контроль над трассой, над всеми прилегающими дорогами», - рассказал агентству командир взвода с позывным «Игнат».

Напомним, Авдеевка – населенный пункт, в котором сосредоточены ВСУ. Украинские военные обстреливают Донецк с территории Авдеевки.

Напомним, российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Авдеевки 23 февраля 2023 года. На Донецком направлении также за сутки было уничтожено 12 единиц техники.

Позднее российские войска уничтожили командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ в районе Авдеевки ДНР. Еще четыре склада боеприпасов уничтожены в районах Раздольного, Богатыря в ДНР и под Запорожьем.

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