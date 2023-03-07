Киев просит американских конгрессменов помочь в получении авиационных кассетных бомб

Киев требует у США кассетные боеприпасы, которые запрещены более чем в 120 странах. Фото: REUTERS

Украина желает получить кассетные авиационные бомбы в рамках очередного пакета американской военной помощи и просит американских конгрессменов повлиять на администрацию Байдена, чтобы эти боеприпасы были включены в список тех, что будут переданы Киеву. Об этом пишет в понедельник 6 марта агентство Reuters.

Сообщается, что речь идет о кассетных бомбах MK-20. Также Киев просит у Соединенных Штатов 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды. Предполагается, что бомбы ВСУ будут использовать, сбрасывая их с БПЛА. Напомним, кассетные боеприпасы относятся к категории запрещенных, запрет на них установлен более чем в 120 странах.

Ранее глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Украине необходимо поставить любое оружие.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс истощил свои запасы снарядов для поставок Украине, так как расход снарядов ВСУ превышает объемы производства стран НАТО.

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