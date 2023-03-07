Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что отношения России и Китая поднимаются на новые высоты

Китай рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства Москвы и Пекина Фото: REUTERS

Отношения Москвы и Пекина поднимаются на новые высоты на фоне контактов президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Китая Цинь Ган во вторник, 7 марта 2023 года.

"Под их стратегическим руководством наши отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества, вступающие в новую эпоху, продолжат подниматься на новые высоты", - подчеркнул Цинь Ган.

По его словам, на фоне нестабильной международной обстановки партнерство Москвы и Пекина будет укрепляться. Дипломат отметил, что Россия и Китай "продвигают многополярность и демократизацию международных отношений", что обеспечивает стратегический баланс и стабильность в мире.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия и Китай договорились о совместных действиях на фоне складывающейся в мире ситуации по итогам переговоров секретаря российского Совбеза Николая Патрушева и руководителя канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Встреча прошла в Москве.

Стороны обсудили также украинский кризис. Ван И заявил, что Китай высоко ценит готовность России урегулировать ситуацию на Украине путем диалога и переговоров. В МИД КНР отметили, что "стороны провели углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу".