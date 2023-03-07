Марочко сообщил, что ВСУ усиливают группировку войск в Артемовске

Командование ВСУ направило подкрепление к Артемовску Фото: REUTERS

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливает группировку войск в Артемовске в надежде, что это поможет избежать окружения российскими военнослужащими. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки во вторник, 7 марта 2023 года.

"Командование вооруженных формирований Украины пытается предотвратить полное окружение Артемовска, - уточнил Марочко. - С этой целью отмечена переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта".

Как ранее писал сайт KP.RU, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин выразил мнение, что город Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. При этом руководитель Пентагона воздержался от прогнозов относительно того, перейдет ли город под контроль российских сил.

Напомним, американские журналисты пришли к выводу, что Киев готовит украинцев к сдаче Артемовска. В публикации, в частности, приводится мнение военного аналитика, который отметил, что российская армия "медленно, но верно" занимает позиции в городе и вокруг него.