Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что санкции не помогут в решении украинского кризиса

Китай выступает за мирные переговоры по Украине Фото: EAST NEWS

Санкции не помогут в преодолении украинского кризиса, необходимы мирные переговоры с учетом озабоченности сторон в сфере безопасности. Об этом заявил журналистам глава министерства иностранных дел (МИД) Китая Цинь Ган во вторник, 7 марта 2023 года.

"Необходимо уважать все законные озабоченности соответствующих сторон в сфере безопасности, таким образом достигать долгосрочной безопасности в Европе", - подчеркнул Цинь Ган.

Дипломат выразил мнение, что ситуация на Украине подошла к критической точке, и если продолжить "подливать масло в огонь", то обстановка может выйти из-под контроля.

Как ранее писал сайт KP.RU, Цинь Ган обвинил в двойных стандартах США, указав на то, что Вашингтон говорит о суверенитете, когда речь идет об Украине, однако забывает про это в ситуации с Тайванем. По его словам, Вашингтон призывает Пекин не поставлять оружие Москве, однако на протяжении длительного времени поставляет вооружение Тайваню.

Напомним, Цинь Ган сообщил, что отношения Москвы и Пекина поднимаются на новые высоты. По его словам, на фоне нестабильной международной обстановки партнерство России и Китая продолжит укрепляться.