Глава МИД КНР Цинь Ган предупредил о риске конфликта из-за стремления США сдерживать Китай

МИД КНР предупредил США о последствиях политики сдерживания Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты объявляют о намерении сдерживать Китай, тем самым повышая угрозу прямой конфронтации. Об этом заявил журналистам глава министерства иностранных дел (МИД) Китая Цинь Ган во вторник, 7 марта 2023 года.

"Восприятие и взгляды США на Китай серьезно искажены, - подчеркнул Цинь Ган. - Они считают Китай своим главным соперником и самым серьезным геополитическим вызовом".

По его словам, все заявления Вашингтона о нежелании конфликта с Пекином лживы и по факту равносильны призывам к Китаю не реагировать на клевету и провокации с американской стороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, Цинь Ган обвинил в двойных стандартах США, указав на то, что Вашингтон говорит о суверенитете, когда речь идет об Украине, однако забывает про это в ситуации с Тайванем. По его словам, Вашингтон призывает Пекин не поставлять оружие Москве, однако на протяжении длительного времени поставляет вооружение Тайваню.

Напомним, журналисты из США пришли к выводам, что несмотря рост оборонного бюджета Пентагона до 800 млрд долларов в год, Вашингтон не готов к ведению конфликта с "великими державами", в том числе с Россией и Китаем. В статье также приводятся несколько причин, из-за которых Соединенные Штаты не способны противостоять Москве и Пекину.