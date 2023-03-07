Чешский наемник утверждает, что сражался лопатой и даже ботинком из-за нехватки патронов Фото: REUTERS

Наемник из Чехии Милош, участвовавший в боевых действиях в Артемовске на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил журналистам, что из-за дефицита патронов иногда приходилось использовать нож, лопату и даже ботинок. Его слова приводит испанское издание El Pais.

"Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком", - утверждает Милош.

По его словам, украинские войска несут огромные потери. Ежедневно ВСУ теряет "много-много-много" военных, уточнил чешский наемник.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский наемник Джон Макинтайр год прослужил в рядах ВСУ, но потом перешел на российскую сторону, так как осознал, что на самом деле выступал на стороне нацистов. К российским военным американец пришел не с пустыми руками, а с разведкартами и другими бумагами, которые могут представлять ценность.

Напомним, военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Украина и ее Вооруженные силы в настоящее время совсем не нуждаются в солдатах НАТО, так как они уже находятся на фронте в качестве наемников.

По его словам, фактически налажена целая схема, в рамках которого военные Североатлантического альянса вступают в ряды ВСУ и различных украинских воинских формирований.