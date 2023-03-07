Российские танки Т-90М "Прорыв" уничтожили батарею ВСУ

Танки Т-90М "Прорыв" во время парада на Красной площади Фото: Иван МАКЕЕВ

Российские танки Т-90М "Прорыв", Т-72БМ и Т-72Б3М уничтожили батарею Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ во вторник, 7 марта 2023 года.

В ведомстве уточнили, что танки использовались для поддержки наступления мотострелковых подразделений.

"В первую очередь огнем из 125-миллиметровых пушек наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника", - уточнили в ведомстве.

Корректировавший стрельбу разведчик оказался под огнем минометов противника, но все равно передал танкистам координаты украинских орудий, что помогло нанести прицельные сокрушительные удары.

Как ранее писал сайт KP.RU, танки Т-90М "Прорыв" и тяжелая огнеметная система "Солнцепек" задействованы в наступлении в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Удары наносятся, в том числе, по опорным пунктам противника.

Напомним, 6 марта официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили за сутки на Донецком направлении до 225 военнослужащих украинской армии. Также уничтожены склад боеприпасов 55 артиллерийской бригады ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.