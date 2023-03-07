Путин поручил разработать новые меры господдержки производителей лекарств

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны разработать дополнительные меры поддержки производителей лекарств, чтобы предотвратить дефицит данной продукции. Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

Решение аргументируется уходом с российского рынка некоторых иностранных фармацевтических компаний. Срок реализации указания – до 1 апреля 2023 года.

Другое поручение президента РФ касается обеспечения запасов наиболее востребованных препаратов на фоне подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Минздрав и Минпромторг должны принять все необходимые меры к 1 апрелю, после чего докладывать об их реализации раз в полгода.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в начале марта заявил, что в аптеках России нет дефицита лекарств, цепочки поставок препаратов отлажены.

По словам Мурашко, логистические проблемы в поставках были решены. Кроме того, он отметил, что в России стартует эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов.

Напомним, в список рецептурных лекарств, разрешенных для продажи онлайн в рамках эксперимента, который проводится в Белгородской, Московской областях и в Москве, вошли 904 препарата. Об этом сообщил Минздрав России.