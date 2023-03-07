Asia Times: бои в Артемовске станут началом конца для Украины

Бои за Артемовск могут стать для Киева началом конца Фото: Александр КОЦ

Бои в Артемовске станут для Украины началом конца. Такое мнение выразил обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для издания Asia Times.

"Начало конца мы, скорее всего, наблюдаем прямо сейчас в Артемовске", - подчеркнул Вайхерт.

По его оценке, украинская армия истощена, как и запасы вооружения и боеприпасов стран НАТО, которые направляются киевскому режиму по перегруженным цепочкам поставок.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Минобороны России Сергей Шойгу уверен, что взятие под контроль Артемовска поможет российским войскам продолжить наступление вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министр назвал город важным узлом обороны ВСУ.

Напомним, в ходе того же селекторного совещания Сергей Шойгу сообщил, что потери украинских войск в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем, превысив 11 тысяч человек.

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